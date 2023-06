Drie woningen in oude brandweerkazerne in Beusichem

Grote zorgen om specialis­ti­sche beademings­zorg: ‘Aantal beschikba­re bedden wordt kleiner en kleiner’

Een Gorcums verpleeghuis sluit zijn afdeling voor mensen die geen moment zonder ademhalingsondersteuning kunnen. Reden: deze specialistische zorg kost meer dan wordt vergoed. ,,We kunnen die bedden niet missen, want nu moeten patiënten soms al naar een uithoek in het land.’’