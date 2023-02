Drijvend zonnepark op plas De Beldert

Met 17 gram coke ‘voor eigen gebruik’ komt Tielse dealer door vertrek naar Portugal goed weg

17 gram coke in de boxershort, een auto vol spullen om te dealen, een administratieboekje om de omzet per afgeleverde drugs te noteren, zélf onder invloed achter het stuur én twee messen en een groot contant geldbedrag op zak: er was alle reden om een 45-jarige Tielenaar de cel in te sturen.