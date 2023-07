Duo steelt 51 zonnepanelen langs A15, politie zet achtervolging in

Oplossing voor tekort aan leraren? ‘Schaf al die neventaken docenten af!’

Hoe lossen we het tekort aan leerkrachten in de regio Drechtsteden op? Zetten we studenten sneller voor de klas of schakelen we ouders in? We vroegen het onze lezers in de wekelijkse Kwestie. ‘Als nu eens veel van die neventaken van leraren kan worden afgeschaft. Dan kan er weer les gegeven worden!’