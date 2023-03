Echte bikkels badderen ook bij 6 graden en windkracht 4 uit het oosten in de Waal bij Tiel

Haar woord tegen het zijne: Tielenaar (33) vrijgespro­ken van verkrach­ting en aanranding ex-vrien­din

Een 33-jarige Tielenaar is door de rechtbank in Arnhem vrijgesproken van zowel verkrachting als aanranding van zijn ex-vriendin. De rechters zien geen ondersteunend bewijs voor haar beschuldiging, dus is het haar woord tegen het zijne en moet er vrijspraak volgen, aldus de uitspraak.