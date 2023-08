Een grote drugsvangst in Tiel met een waarde van miljoenen? Dat zit toch nét even anders

column Zwembad of Schouwburg? Blijkbaar is sport belangrij­ker dan cultuur

Donderdag gaat de gemeenteraad zich buigen over het collegevoorstel voor het nieuwe zwembad. Het is niet onveilig, maar het vraagt wel op termijn om renovatie. Als er niets gedaan wordt zou het zwembad over vijf jaar de deuren moeten sluiten. Conclusie: de gemeente is er bijtijds bij.