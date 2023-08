Een hek voor nooduitgang van kinderdagverblijf in spe brengt buren voor de rechter: ‘Je maakt van jouw probleem mijn probleem’

DE ONTMOETING ‘Het leukste is om hier kinderen tussen de Dahlia’s rond te leiden, hun reactie is zo mooi puur’

De tuin vol dahlia’s van de 36-jarige Janine Temmink is een verstopte schat midden in Asperen. Janine, die haar tuin via Instagram met vele mensen deelt, leidt uw verslaggever graag even rond.