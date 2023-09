Een wenkbrauwen fronsend raadseltje: 16, 15, 29 en 13, wat is het verband?

Op de foto bij Johannes en Marcel om te vertellen hoe belangrijk iemand is: ‘Dat hardop zeggen, is moeilijk’

Wanneer heb jij voor het laatst iemand laten weten hoe belangrijk hij of zij is voor jou? Dit hardop tegen iemand zeggen is niet eenvoudig, merken Johannes van Camp en Marcel Klijn. En dus helpen ze mensen hierbij door van hen kleurrijke dubbelportretten te maken. ,,Er komen mooie en ontroerende verhalen los.’’