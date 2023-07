EK voor gehandicapte golfers in Spijk: ‘We zijn beperkt, maar mankeren heus niets’

Tiel traag met vergunning eigen project: Oekraïense vluchtelin­gen kunnen oude school nog lang niet in

Oekraïense vluchtelingen kunnen niet deze zomer maar pas richting de kerst onderdak vinden in het voormalige schoolgebouw aan de Cambier van Nootenlaan/Heiligestraat in Tiel. Reden: de gemeente heeft zelf de verbouwvergunning een maand of vier opgehouden.