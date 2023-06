Flinke buitenbrand aan de Waalstraat in Tiel geblust

VOETBAL TOTAAL Acht clubs degraderen, handhaving voor drie verenigin­gen: dit is het overzicht van de nacompeti­tie

Voor acht regionale amateurclubs viel dit weekeinde in de nacompetitie het doek. Die verenigingen moeten het met hun hoofdmacht komend seizoen op een niveau lager proberen. Drie andere clubs verzekerden zich van lijfsbehoud of plaatsten zich voor de finale van de nacompetitie. Wat gebeurde er nog meer in de nacompetitie van het amateurvoetbal? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij!