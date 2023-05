Fraude met bedrijfsafval blijkt veel groter: tiental bedrijven betrokken, aangifte volgt

Coop Den Boer verandert in juni in Plus, wat kunnen klanten verwachten?

ROSSUM/ZALTBOMMEL - De supermarkten van Coop verdwijnen uit het straatbeeld van de Bommelerwaard, om te beginnen in Rossum. De leegverkoop bij Coop Den Boer op de ochtend van zaterdag 10 juni luidt de ombouw in. Wat is er anders als de deuren op 21 juni weer open gaan?