Geen treinen tussen Arnhem en Tiel, ook naar Nijmegen beperkt treinverkeer

Willem (83) bereikt top van Mont Ventoux: ‘Niet te bevatten’

De 83-jarige Willem Schotsman, die lijdt aan Parkinson, is het zondag gelukt naar de top van de Mont Ventoux te wandelen. ,,Het is bijna niet te bevatten, ik weet niet goed wat er is gebeurd”, aldus Willem tijdens een fotosessie op de top van de berg, met zijn dochter Vivi, schoonzoon Dirk en zijn andere dochter Monique. Zij hebben Willem begeleid.