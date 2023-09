Gemeentehuis Buren verkocht en Kindercultuurzomer Wageningen groot succes

Meester­glas­bla­zer en kok bereiden oesters en andere smakelijke gerechten op gloeiend gesmolten glas

Wie dacht dat koken in kimono bij de Japanner al spectaculair was, heeft het koken op glas met kok René Passier en meesterglasblazer Marco Lopulalan nog niet meegemaakt. Tijdens het glasevenement Glas Leeft! in Leerdam bereidt de Utrechtse gerechten op gesmolten glas met een temperatuur van 1100 graden.