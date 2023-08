Veel minder woningin­bra­ken in Buren, wel zorgen om ondermij­ning

Er is de afgelopen jaren veel minder ingebroken in huizen in de gemeente Buren; nog maar een kwart van de hausse aan inbraken van vier jaar geleden. Maar anderzijds is er wel groeiende zorg over dreigende ondermijning, criminele activiteiten in het uitgestrekte buitengebied.