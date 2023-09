Geregeld zon, maar ook enkele wolken in West Betuwe vandaag

Officieel is het verboden, toch neemt deze milieu­straat lachgasci­lin­ders wél aan (en dit is waarom)

Ontploffende gascilinders zorgen voor levensgevaarlijke situaties en grote schade in inzamelwagens of afvalfabrieken. Daarom luidt de branchevereniging de noodklok en nemen milieustraten zoals Waardlanden nu illegale lachgascilinders in - al is dat officieel verboden. ,,Vanuit het Rijk komt geen oplossing, dus nu nemen we het heft in eigen hand.’’