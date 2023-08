Goedkopere woningen maar miljoenenverlies Varikse nieuwbouw

De aanpassing is een gevolg van de nieuwe Woonvisie en het streven van de gemeente West Betuwe om, anders dan in voorgaande jaren, meer betaalbare huizen te laten bouwen. In 2026 moeten de laatste 25 huizen in het bouwplan langs de Waalbandijk opgeleverd worden. Dan staan er eindelijk 56 woningen en is de wijk Molenblok klaar. Voor de gemeente West Betuwe is het een zwaar verliesgevend project. Omgerekend legt ze zo’n 65.000 euro per woning bij.