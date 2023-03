Goosefest, alsof er een soort Lowlands voor ganzen was georganiseerd

columnIk liep met de hond over de dijk en het was aan het schemeren. Boven me hoorde ik ganzen. De hond bleef stilstaan om een bepaald geurtje eens goed te onderzoeken, dus ik had even niets beters te doen dan kijken.

Er vlogen heel veel V’s over, grote V’s en kleine V’s, V’s die in elkaar overliepen en V’s die andere V’s aan het inhalen waren. Ik besloot de ganzen te tellen, want de hond stond nog steeds stil.

Ik ben geen wonderkind dat bijzonder goed en razendsnel kan tellen, allesbehalve zelfs, maar ik kan wel redelijk tot tien tellen, dus ik telde tien ganzen in één zo’n V. Ik prentte mezelf in hoe dat er ongeveer uitzag, zo’n rijtje van tien, en daarna ging ik groepjes van tien tellen, tot ik bij honderd ganzen was.

Van die verzameling maakte ik ook weer een mentale foto, en ging toen groepen van honderd tellen. Allemaal met de natte vinger natuurlijk, maar ik was razendsnel bij de duizend. En dat was maar een halve vlucht V’s!

Met een nog nattere vinger telde ik groepen van duizend. Ik kwam tot acht en een beetje. Ik stond hoofdschuddend omhoog te kijken. Zo veel!

Ik herinnerde me dat ik ergens vorig jaar een filmpje op Instagram had geplaatst van een uiterwaard vol ganzen (en dan ook echt vól ganzen) met het grappig bedoelde bijschrift ‘Goosefest 2022’, alsof er een soort Lowlands voor ganzen bij Heesselt was georganiseerd, dus ik pakte mijn telefoon en keek in mijn archief.

Goosefest 2022 bleek op een verwaarloosbare dag na precies een jaar geleden te zijn geweest. Dit moest dus Goosefest 2023 wel zijn. Helaas was de schemering al te hard gevallen om nog een verslag op film te maken, maar ik had het wél weer meegemaakt.

Ondertussen was de hond klaar met snuffelen, dus we liepen verder. Hij vroeg of ik Nils Holgersson had gespot, maar hij maakt wel vaker flauwe grappen.

