Grap over drie wolven op landgoed valt volkomen verkeerd • Het tragische verhaal achter het huis dat langzaam instort

Kritiek op prijskaartje van bijna 12 miljoen voor ‘nieuw’ Arnhems kunstwerk | Ondanks kritiek op miljoenen aan extra kosten gaat een grote opknapbeurt van de Blauwe Golven in Arnhem gewoon door. Het merendeel van de gemeenteraad wil niet dat de renovatie van het bekende kunstwerk, dat tevens als parkeerterrein dient, nu ineens over een andere boeg wordt gegooid.

Reactie op meganoodopvang Nijmegen | Vluchtelingenwerk gaat vanaf half april met tegenzin aan de slag op een nieuwe meganoodopvang in Nijmegen. In zes paviljoens op sportpark Winkelsteeg moet plek komen voor 1200 vluchtelingen. Het zijn precies de opvanglocaties waar volgens de inspectie nogal wat aan schort. ,,Het is heel triest dat dit nodig is.”

Winkeldief heeft spijt van daad op jonge leeftijd | Een onbekende winkeldief heeft zulke spijt gekregen van zijn of haar daad, dat diegene geld heeft gestuurd naar de Rotterdamse supermarkt waar de spullen zijn gestolen. De twee briefjes van twintig euro werden begeleid door een anonieme excuusbrief.

‘Het Meilandjes-effect’ | In het noordelijk deel van de Achterhoek is de waarde van woningen vorig jaar buitenproportioneel gestegen. In de rest van de Achterhoek en in de Liemers ligt de waardestijging rondom het gemiddelde landelijk niveau van 17 procent. ,,Onze aantrekkelijke woonomgeving heeft haar prijs.”

Volledig scherm ‘Het Meilandjes-effect’ op woningen in de Achterhoek. © Marcel Kuster, Jan van den Brink | Brunopress/Patrick van Emst

Grap over drie wolven op landgoed valt volkomen verkeerd | De telefoon van Bibian van Rijckevorsel stond roodgloeiend. Op landgoed Beukenhorst in Vught, waar hij mede-eigenaar van is, zouden verschillende wolven zijn gesignaleerd. Het bleek een grap van ‘buurman’ Gerrit Brouwer. Een grap met een boodschap.

Ongeneeslijk zieke arts voerde al 31 keer euthanasie uit | Mirjam Willemsen is ongeneeslijk ziek, maar werkt nog altijd als huisarts. Ze richt zich met name op patiënten in de laatste levensfase. “Vroeger dacht ik dat ik mijn patiënten begreep. Nu ik zelf ziek ben, weet ik dat dat niet zo was.”

Dit kunstwerk bezorgt mensen een nat pak | Het lijken scenes uit een hilarische homevideo, maar in Utrecht is het realiteit. De afgelopen maanden haalden verschillende voetgangers op een bedrijventerrein een nat pak door pardoes in een waterbak te stappen. De gemeente heeft inmiddels besloten om een waarschuwingsbord neer te zetten. Wat is hier aan de hand?

Pestgedrag, (seksuele) intimidatie en harde cultuur | De vertrouwenspersonen van NOS Sport kregen de afgelopen maanden een kleine honderd meldingen binnen. Deze gingen onder andere over pestgedrag en (seksuele) intimidatie, maar ook over de harde cultuur op de werkvloer. Omroepbaas Gerard Timmer is ‘diep geraakt’.

Deze ‘konijnensnoepjes’ van Aldi lijken eerder op iets anders | Langzaam maar zeker rollen supermarkten voor Pasen een assortiment snoepjes uit in de vorm van eitjes, kuikentjes, konijntjes enzovoorts. Dat was ook de bedoeling van winkelketen Aldi in het Verenigd Koninkrijk, maar klanten schrokken zich een hoedje om wat ze zagen in de zakken marshmallows in de vorm van ‘kuikentjes en konijntjes’.

Het tragische verhaal achter het huis dat langzaam instort | Een doodnormale woning met een dieptreurige geschiedenis wordt in Wierden ‘opgeslokt’ door klimop en onkruid, terwijl vogels nestelen op zolder. Uitzicht op een oplossing is er niet. Tenminste...

