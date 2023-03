GroenLinks, VVD of toch BBB de grootste in provincie Utrecht?

Met de stemmen in slechts zes van de 26 gemeenten geteld, was rond 01.00 uur nog niet te zeggen welke partij de grootste is geworden in Provinciale Staten van Utrecht. De uitslagenavond woensdag op het provinciehuis was een oefening in geduld.

De eerste Utrechtse gemeente die met een uitslag kwam, was Eemnes. Bijna een kwart van de stemmen in deze kleine gemeente ging naar de BoerBurgerBeweging (BBB). In Renswoude en Lopik haalde de nieuwkomer ruim een derde van de stemmen binnen. In Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede kwam de partij uit op zo'n 20 procent. In Woudenberg wist de SGP de BBB nipt voor te blijven. In de zes gemeenten was er fors verlies voor Forum voor Democratie en het CDA.

In Amersfoort stevende met 65 procent van de stemmen geteld GroenLinks af op een overwinning. VVD, BBB en D66 volgden. Belangrijke thema’s in de Utrechtse campagne de afgelopen weken waren onder meer woningbouw en de vraag of de provincie gemeenten moet dwingen windmolens te plaatsen.

Presentator Elisabeth van den Hoogen waarschuwt aan het begin van de verkiezingsavond in de foyer van het provinciehuis al. Vier jaar geleden waren rond 01.00 uur pas in 16 van de 26 Utrechtse gemeenten de stemmen geteld. Woensdagavond duurt het wachten nog langer. Het geeft commissaris van de Koning Hans Oosters tijd te vertellen over zijn ‘tour de provincie’. Hij bezocht in elke Utrechtse gemeente een stembus voor de verkiezingen voor Provinciale Staten of het waterschap. Met zijn bijna driehonderd kilometer lange tocht wilde hij Utrechters oproepen te gaan stemmen en de vrijwilligers van stembureaus bedanken voor hun inzet.

Quote Niemand twijfelt er nog aan in het provincie­huis: het wordt ook in Utrecht dé avond van de BBB.

Op de uitslagenavond op het provinciehuis worden kandidaat-Statenleden en andere politiek geïnteresseerden verwelkomd met pianomuziek. Hilde Stolker speelt afwisselend Beethoven en Schubert. Ze heeft voor licht klassiek gekozen. ,,Het moet niet teveel storen.’’ Om klokslag 21.00 uur slaat Stolker de laatste toets aan. Haar werk zit erop. Het is tijd voor de eerste stembuspeiling, van de provincie Noord-Holland.

Omdat het verkiezingsprogramma van de NOS niet wordt uitgezonden in de foyer van het Utrechtse provinciehuis, tuurt iedereen op zijn smartphone. Dat de BBB aan kop gaat, verbaast de Utrechtse VVD-leider André van Schie niet. Maar dat zijn eigen partij een zetel verliest in Noord-Holland, is wel een teleurstelling.

Trekker

Als ook de exitpolls van de provincies Overijssel en Noord-Brabant binnenkomen en de stemmen in de eerste Nederlandse gemeenten zijn geteld, twijfelt niemand in het provinciehuis eraan dat het ook in Utrecht dé avond wordt van BBB. Lijsttrekker Anton Verleun meldt zich kort na 23.00 uur met een aantal partijgenoten en een trekker op het provinciehuis. Voor hem is het afwachten hoe groot het Caroline van der Plas-effect in Utrecht is. Hij verwacht niet de grootste te worden in Utrecht.

Volledig scherm Volle zaal in het provinciehuis. © Marnix Schmidt

Vier jaar geleden werd GroenLinks in de provincie Utrecht met acht zetels de grootste partij. Als winnaar van de verkiezingen kon de partij het voortouw nemen bij het vormen van een nieuw dagelijks provinciebestuur (college van Gedeputeerde Staten). GroenLinks vormde samen met D66, CDA, PvdA en ChristenUnie het college. Het lijkt uitgesloten dat deze vijf partijen na het tellen van alle stemmen nog een meerheid hebben in de Staten. Dat betekent dat er een college met een andere samenstelling komt.

Duidingsdebat

De eerste stap op weg naar een nieuw college van Gedeputeerde Staten wordt vrijdagmiddag gezet. Commissaris van de Koning Oosters heeft alle partijen die een of meerdere zetels in de wacht hebben gesleept, uitgenodigd voor een duidingsdebat. Partijen kunnen tijdens dat debat aangeven welke conclusies zij uit de verkiezingsuitslag trekken. De verwachting is dat de grootste partij dan een informateur of verkenner naar voren schuift die de eerste gesprekken over de collegevorming gaat voeren.

