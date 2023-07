Haast onzichtbare vislijn wikkelt zich om schroef en daarom moet de 400 ton zware pont - alweer - uit het water

EK voor golfers met een beperking strijkt neer in Spijk: ‘Het is zeer indrukwek­kend’

Het EK Golf voor topsporters met een beperking vindt voor de eerste keer plaats op Nederlandse bodem. Van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 juli strijden de ruim tachtig beste golfers uit Europa tegen elkaar op The Dutch in Spijk. Publiek heeft gratis toegang. Ook is er een clinic voor jongeren met een beperking.