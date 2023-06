Harmonie Soelen viert jubileum met ‘toppers-taptoe’

Buren scoort laag met voorzienin­gen: ‘Maar het is hier heel fijn wonen’

Buren is de laagst scorende gemeente in het verspreidingsgebied van de Gelderlander in het CBS-onderzoek naar voorzieningen in de buurt. Liendenaar Sander van Alfen (40) denkt dat het voor Buren heel lastig is om in de komende jaren hoger te gaan scoren.