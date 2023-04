Heb je nog mooie stoelen, maar ben je de kleur zat? Dit bedrijf maakt je weer verliefd op je meubels

Theater­huis Gorinchem speelt het allerlaat­ste stuk dat in schouwburg De Nieuwe Doelen te zien zal zijn

‘Repelsteeltje en de blinde prinses’ is zeer waarschijnlijk het allerlaatste theaterstuk dat is te zien in schouwburg De Nieuwe Doelen. Theaterhuis Gorinchem speelt deze voorstelling 21, 22 en 23 april. ,,We gaan dat grote podium echt missen’’, zegt Elles van Rijn, acteur en bestuurslid.