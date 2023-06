Helder in West Betuwe vanochtend

Prijswin­nen­de TorenTuin snakt na tien jaar naar echte erkenning: ‘We moeten overal voor knokken’

ZALTBOMMEL - Voor ieder grassprietje is geknokt. Daarom voelt het 10-jarig bestaan van prijswinnend buurtproject De TorenTuin in Zaltbommel als een mijlpaal. ,,Het is een wonder dat we nog bestaan.”