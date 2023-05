Het Gastenhuis opent met twee keer twintig appartementen in Geldermalsen

Dit wordt de 24ste vestiging van de zorggroep in Nederland. In de provincie Gelderland staan ze onder meer in Druten, Bennekom en Oosterbeek. ,,We opereren door heel Nederland, alleen nog niet in Noord-Holland en Friesland. Het complex in Geldermalsen wordt wel groter dan de meeste anderen”, zegt een woordvoerder van Het Gastenhuis.