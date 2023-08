‘Het orgel in Tiel klinkt fantastisch’

Politie in Rivieren­land waarschuwt voor bellende ‘politie’: ‘Je hebt een notoire oplichter aan de telefoon’

Heb je een ‘politieagent’ aan de lijn die wel heel geïnteresseerd is in hoe je huis is beveiligd? Het is ‘vanzelfsprekend’ een oplichter, waarschuwt de politie van Tiel, Culemborg, West Betuwe en Buren op sociale media.