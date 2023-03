Het vermaak en het leed dat A15 heet

rivierenland blogtHet geld ligt voor het oprapen, óp het asfalt van de A15. Ik rijd er doorgaans één of twee keer per week, veelal van en naar Tiel. En dan zie ik zo belachelijk veel overtredingen.

Bestuurders die lak hebben aan wet en regel: een beetje agent zou met een dagje pendelen tussen de knooppunten Deil en Valburg z’n halve jaarsalaris aan boetes kunnen terugverdienen.

Wel in een anonieme auto uiteraard, want zodra er eentje met strepen en zwaailichten opduikt, kruipen de meeste zondaars weer in hun schulpje.

Mijn ritje duurt net geen kwartiertje en ik ben er eens goed op gaan letten, maar het lukt me niet om dan géén inhalende vrachtwagen te spotten. Nou ben ik geen racemonster en haal ik m’n schouders op, maar de wat haastigere types zullen grommen dat zo’n inhaalverbod er niet voor niks is.

Voor iedereen lachwekkend en dus puur vermaak zijn de bordjes ‘70', die sinds een week of twee tussen Tiel en Tiel-West staan. Daar heb ik echt nog niemand tot die limiet zien terugzakken. Zou ook levensgevaarlijk zijn, als je daar als enige je aan de wet gaat houden.

Minder vermakelijk zijn de ongenode snelweggasten die met het aanstaande lenteweer weer opduiken. Ook zij zijn gespot: de ganzen, eenden en zwanen die rond de grotere waterplassen vlak langs het asfalt gaan broeden.

Groot gevleugeld leed ligt op de loer. Heb het zelf ook twee keer moeten meemaken. Een jaar of dertig geleden stak moeder eend met een hele rits kakelverse nakomelingen nabij Leerdam over. Oef oef, pijnlijk, want remmen op een drukke snelweg is nog gevaarlijker.

En een jaar of vijf geleden kwam ik terug van een nachtje stappen in Almere – ja écht – en steeg bij Dodewaard een grote zwaan in het pikkedonker tussen mijn koplampen op.

Het voorjaar komt eraan. Heerlijk. Maar helaas valt er dan ook meer dan geld van het asfalt te schrapen.

Rivierenland blogt

Journalisten van de redactie Rivierenland van De Gelderlander schrijven over wat hen bezighoudt en opvalt. Klik voor eerdere blogs.

