Het zou heel gewoon moeten zijn, maar dat is het niet: hier kunnen kinderen met beperking volop meespelen

Van hondenpoepveld tot speeltuin, in een groenstrook in Culemborg-Oost wordt er volop aan gewerkt. Het wordt overigens geen gewone speeltuin maar een ‘samenspeelplek’ waar ook kinderen met een beperking volop kunnen meedoen. Wat eigenlijk heel gewoon moet zijn, maar nog niet is.

Daarom staat de Culemborgse samenspeelplek-in-wording, Speeleiland geheten, tot de, vermoedelijke, opening in december in de spotlights. De realisatie wordt op de voet gevolgd en gedeeld, met als doel andere gemeenten te inspireren ook zo’n voorziening te treffen. ,,Dat doen we omdat dit de eerste samenspeelplek is in Nederland die vanuit niets wordt opgebouwd,’’ vertelt Patricia de Haas-Kraan, projectleider van het Samenspeelfonds.

Dat is in het leven geroepen door Jantje Beton en het Gehandicapte Kind, organisaties die zich de belangen van kinderen aantrekken. De oud-Culemborgse mag sinds haar aantreden in 2022 miljoenen ‘verdelen’ onder initiatieven zoals in haar geboorteplaats. ,,Het gaat om zowel het aanpassen van bestaande speeltuinen als complete nieuwbouw.’’

Doelgroep mocht zelf meedenken

Maandagmorgen was de officiële aftrap met alle betrokken partijen, inclusief de doelgroep. Mara (11), Lynn (11) en Nikki (9) hoefden niet ver te lopen, ze zitten alle drie op de naastgelegen Brede School Oost. ,,Deze speeltuin is straks ook geschikt voor kinderen in een rolstoel’’, zegt Mara. Lynn vult aan: ,,En met een beperking.’’ Nikki vertelt wat er zoal komt: ,,Een draaimolen, een schommel en een speeleiland met een trekpont.’’

Ze mochten zelf meedenken, een van de aanbevelingen van het Samenspeelfonds. ,,Op school kregen we een Powerpoint presentatie en hebben we verteld wat we leuk vonden’’, zegt Mara. Schooldirecteur Kimberly Pouw meldt trots: ,,Het initiatief is ontstaan vanuit de ouders. Die kaartten ook de inclusiviteit aan. We hebben contact opgenomen met ELKWelzijn en die wisten weer van het Samenspeelfonds.’’

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Volledig scherm Ontwerp Speeleind © Henriët Wolbers

Hoe de inclusieve speeltuin wordt gefinancierd

De samenspeelplek kost twee ton, waarvan het Samenspeelfonds 75 duizend euro bijdraagt. De rest komt voor rekening van de gemeente Culemborg die vol overtuiging aanhaakte. Volgens wethouder Daphne Bijvoet was dit zo’n agendapunt in de gemeenteraad waar niemand tegen was. ,,Iedereen wil toch dat kinderen fijn kunnen spelen. Dit is een tastbaar voorbeeld van een groot aantal partijen die samenwerken aan iets positiefs. Daar ben ik blij om.’’

Projectleider De Haas noteerde het als een mooi ijkpunt, maar haar missie gaat verder. ,,Uitgangspunt is dat in elke gemeente een samenspeelplek is volgens de regel 100-70-50: álle kinderen voelen zich 100 procent welkom, de speeltuin is voor 70 procent begaanbaar en 50 procent van de toestellen zijn bespeelbaar voor kinderen met een beperking. Er zijn 345 gemeenten, we hebben er nog 227 te gaan.’’

‘Ze kan haast niet wachten’

Niet overal gaat het zo gladjes als in Culemborg. ,,Het gaat om bewustwording, dat het vanzelfsprekend is dat een speeltuin voor ieder kind toegankelijk is. Je kunt vaak al volstaan met het verbreden van paden en het kiezen van een andere ondergrond.’’ Waar De Haas op hoopt: ,,We willen dat álle openbare speelplekken voor iedereen toegankelijk zijn. Dit kan gemeenten aansporen ook elders aan de slag te gaan.’’

Voor directeur Dave Ensberg-Kleijkers van Jantje Beton, die samen met zijn collega Henk-Willem Laan van Stichting Het Gehandicapte Kind de modder trotseerde, was het een prettige thuiswedstrijd. ,,Ik woon hier zes minuten fietsen vandaan en heb mijn dochter moeten beloven dat het Speeleiland open is vóór haar vijfde verjaardag. Dat is in december en ze kan haast niet wachten.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.