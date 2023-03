Houten zet grote stap, Elinkwijk loopt rood aan, DOSC stunt bijna: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Eerst was er verzet, maar nu gaat het goed tussen Oekraïners en Maurik: ‘Dat ligt aan alle partijen’

De argwaan en onrust bij veel inwoners van Maurik was aanvankelijk groot toen vorig jaar augustus een chaletpark werd gebouwd voor maximaal 180 Oekraïners in het dorp. Het verzet is inmiddels grotendeels verdwenen, ook een recente kleine uitbreiding met drie extra chalets gaat zonder problemen door.