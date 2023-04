Ibrahimovic loodst WNC naar belangrijke zege, Bransen scoort vier keer voor Tricht

Met video Zaltbom­mels kantoor razendsnel verbouwd voor vluchtelin­gen uit Oekraïne: ‘Mooiste noodopvang tot nu toe’

ZALTBOMMEL - Als over een week de eersten van iets meer dan honderd vluchtelingen uit Oekraïne arriveren bij de noodopvang in Zaltbommel, komen ze niet in een uitgewoond kantoor terecht. De afgelopen maanden is hard gewerkt om iets moois te maken van het pand bij de schaapjesrotonde.