‘Imagoschade voor Lingecollege, maar blijf trots op die school’

Zorgen over verwaarlo­zing van begraaf­plaats in Hellouw: ‘Te triest voor woorden’

Er is weer commotie over de staat van de begraafplaatsen in West Betuwe. Ditmaal zijn mensen boos over het gebrekkige onderhoud in Hellouw, nadat er al eerder onder meer geklaagd is over Waardenburg, Haaften en Asperen.