Imraan is de enige die met voorkeurstemmen is gekozen in provincie Utrecht: ‘Leven op z’n kop’

Genoeg talent en ideeën in de stad, nu nog de wil om te luisteren

Appartementen in de vesting zijn een verdienmodel. Die betalen de kosten terug van openbare ruimtes, zoals een parkeergarage. Niets op tegen. Maar die woningen zijn zó duur, dat vaak alleen tweeverdieners het kunnen betalen. En wat hebben die meestal? Twee auto’s! Die geparkeerd moeten worden in een stad met dezelfde oppervlakte als in de Middeleeuwen.