In de gemeente West Betuwe zijn de auto's gemiddeld 11 jaar oud

Pieter uit Den Bosch was superfit, maar overleed tijdens ultratrail op Stubaiglet­sjer

DEN BOSCH/NEUSTIFT - De Tafelberg in Zuid-Afrika op en af, een extreme race in onherbergzaam Schotland, een vijfdaagse trail in één dag; Pieter Witteveen uit Den Bosch was een doorgewinterde en goedgetrainde loper van extreme tochten. Met startnummer 3011 was hij zaterdag begonnen aan de Stubai Ultratrail in Oostenrijk toen hij aan een hartstilstand overleed.