In dit meer komen 26 kleine eilandjes en op sommige kun je vakantie vieren

Cultuur op het Cruyff Court: meer dan vijftien kinderen opgetrom­meld om te drummen op het voetbal­veld

Hoe vaak heb je nu de kans om drumles te krijgen van een Caribische brassband? Ruim tien kinderen trommelden er maandag lustig op los op een wel heel aparte plek. Niet in het theater of in de muziekschool, maar buiten: op het Cruyff Court in Tiel-West.