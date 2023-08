Inbrekers proberen een woning in Asperen binnen te komen, maar die poging mislukt

Schurft­hond­je knapt helemaal op, heeft nieuwe baasjes en speelt hoofdrol in een reclamevi­deo

Het ‘schurfthondje’ dat begin dit jaar werd binnengebracht in het Dierenasiel Gorinchem, is helemaal opgeknapt. In de nieuwste reclamespot van DierenLot is een hoofdrol weggelegd voor de jonge chowchow: de beelden tonen Yingi kort na haar binnenkomst.