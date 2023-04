Infocentrum WO2 in Tiel geopend: ‘Het vertelt ons verhaal’

column ellen willems Biertje onder de terrasver­war­mer duurder, wie kiest voor een dekentje krijgt korting

Of de terrasverwarmer aan kan? In de buitenlucht, die rond de 8 graden is op dit moment, een heater aanzetten zodat je toch buiten kan zitten, klinkt als comfortabel. Voor mij echter niet meer, sinds ik weet dat een terrasverwarmer op propaangas evenveel kooldioxide uitstoot als een hard rijdende vrachtwagen.