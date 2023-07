Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in West Betuwe

Drukte aan de pomp nu tanken vanaf 1 juli flink duurder wordt: ‘Het laatste wat je wilt is droogval­len’

Een volle tank brandstof is vanaf zaterdag 1 juli een stuk duurder. Aan de pomp in de regio is het al de hele week druk, zeker bij de onbemande, goedkopere tankstations. ,,De chauffeurs draaien overuren om de stations te bevoorraden.”