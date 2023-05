Joop (82) pikt forse korting op zijn AOW niet meer en stapt naar rechter: ‘Dit is discriminatie’

Hoe dit kan? In het kort gaat het hierom: door een gewijzigd verdrag tussen Nederland en Duitsland moet Beuting nu in Nederland belasting betalen over het pensioen dat hij in Duitsland heeft opgebouwd, toen hij daar zestien jaar werkte. Omdat de Nederlandse tarieven veel hoger zijn, kost hem dat extra geld. Tegelijkertijd ontvangt hij minder AOW, omdat je daarvoor geen premie betaalt als je in het buitenland woont of werkt.