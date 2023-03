Kasteel Palmesteyn herrijst in oude glorie

Ooit was Deil zeven kastelen rijk, daar is niets meer van over. In 2010 werd een bestemmingsplan goedgekeurd dat herbouw van Palmesteyn mogelijk maakt. Het duurde jaren van ontwerpen en overleg, maar inmiddels wordt er al stevig gebouwd door het Scherpenzeelse bouwbedrijf Osnabrugge. Op Palmesteyn hebben adellijke geslachten als Van Tuyll en Van Everdingen gewoond.

Anderhalve meter onder het maaiveld

1,1 miljoen euro

In oktober 2022 is de eerste heipaal de Betuwse klei in geslagen, inmiddels zijn de bouwvorderingen ook bovengronds al aardig gevorderd. Bijna een kwart eeuw geleden was de toenmalige wethouder Arie van Doorn op bezoek bij de familie Van Everdingen, die nog steeds woont op Noordenhoek, en toen werd voor het eerst gesproken over mogelijke herbouw van het Deilse kasteeltje.