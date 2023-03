Kiezer stemt vanuit diep wantrouwen, gooit BBB direct in het diepe

COLUMN Een periodeti­tel is geen fraai prijsje meer, want de nacompeti­tie kent weinig winnaars

De competities belanden zo langzamerhand in de beslissende fase en dat betekent dat de onrust bij veel clubs die zich in of net buiten de gevarenzone bevinden steeds groter wordt. De versterkte degradatie door de herinrichting van de voetbalpiramide wakkert de nervositeit aan, verenigingen grijpen nog snel naar het middel van de trainerswissel.