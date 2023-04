Koploper DFS duwt Dodewaard naar vijfde klasse, WNC ziet concurrent dichterbij komen, MVV’58 koerst op nacompetitie af

DE ONTMOETING Sportieve Paula (75) en Jan (79) vonden nieuw liefdesge­luk bij elkaar: ‘Samen is alles weer gezelliger’

In de Ontmoeting reist verslaggever Gijs Kool door het Rivierenland en schrijft verwonderd over de mensen, dieren en dingen die hij daar tegenkomt. Vandaag: de Brabantse Jan en Paula vonden bij elkaar nieuwe liefde en fietsen vaak. Paula maakt dan thuis al lekkere broodjes ei: ‘Moet hem wel bij me houden natuurlijk.’