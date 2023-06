Kunst voor het publiek: ‘Als mensen er voorbij lopen en ze halen hun schouders op, is dat superzonde’

Motorrij­der raakt gewond aan gezicht na botsing tegen tractor met hooischud­der in Buurmalsen

Een motorrijder is donderdagmiddag gewond geraakt aan zijn gezicht nadat hij op de Rijksstraatweg in Buurmalsen op de achterkant van een tractor botste. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.