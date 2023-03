KWC trekt papieren schoolkrant uit de mottenballen: ‘Het blijft zo veel beter hangen dan een mailtje’

Terug van weggeweest op het KWC in Culemborg: de papieren schoolkrant. Gemaakt door een enthousiaste redactie met zowel docenten als leerlingen. Het blijkt een regelrechte hit, want kort na de primeur is het aantal redacteuren verdrievoudigd.

Het periodiek draagt de titel KWC Courant en dat klinkt iets zakelijker dan voorganger De KWC Bril, die vijftien jaar geleden voor het laatst verscheen. De digitalisering had inmiddels ook het onderwijs in haar greep en zo’n papieren relikwie paste niet in het nieuwe communiceren.

‘Blijft zoveel beter hangen’

Maar zie, in het tijdperk waarin ook het aloude cassettebandje zijn rentree maakt, grijpen ze bij de Culemborgse school voor voortgezet onderwijs terug op wat eens hét medium was voor interne communicatie. ,,Het is superleuk dat je zo’n krant kunt vasthouden’’, zegt Rick van Dam. ,,Het blijft zo veel beter hangen dan als je iets over de mail krijgt. Dat klik je makkelijk weg.’’

Volledig scherm Een blik op de inhoud van de KWC Courant. © KWC

De 16-jarige Rick zit in 4 vwo en heeft volop bijgedragen aan het eerste nummer. ,,Ik zag de poster en het bericht op sociale media waarin redactieleden werden gevraagd. Toen een klasgenoot tegen me zei ‘dat is echt iets voor jou’ heb ik een enthousiaste mail gestuurd.’’