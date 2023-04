Laatste rondleiding door veiling- en Jomandahal, na de zomer sloophamer erin

Grote twijfel of verduurza­ming Tiel-West zónder restwarmte lukt

Het is hoogst twijfelachtig of de verduurzaming van Tiel-West gaat lukken - zo vrezen enkele Tielse politieke partijen - nu de firma Niacet is afgehaakt voor het leveren van restwarmte. Binnen de politiek hebben de VVD- en CDA-fracties er een hard hoofd in gekregen.