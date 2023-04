Laird Murdock bedankt - natuurlijk in kilt - de burgemeester voor bijdrage aan Culemborg tartan

In 2022 iets vaker buurtbemid­de­ling ingescha­keld in de regio

In Molenlanden, Vijfheerenlanden, Gorinchem en West Betuwe is het afgelopen jaar in totaal 202 keer buurtbemiddeling ingeschakeld om overlast te verminderen en conflicten tussen buren op te lossen. Dat aantal is iets hoger dan in 2021 (195 keer).