Langverwachte regeling voor piekbelasters in Utrecht is ‘eindelijk’ daar: ‘We weten nu wat er mogelijk is’

SteDoCo heeft op weg naar VVSB geen kind aan TEC: ‘Niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan’

Probleemloos plaatste SteDoCo zich voor de volgende schifting voor een plek in de tweede divisie. De brigade van trainer Rick Adjei liet zaterdag in Tiel het doek vallen voor TEC (0-2, na de 4-1 in Hoornaar) en maakt zich op voor een tweekamp met VVSB uit Noordwijkerhout.