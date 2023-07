Legomasters komen naar Leerdam

ANWB berekent filegroei: A27, A15 en A16 in top tien

Voor veel forensen die dagelijks in hun auto stappen om naar werk te rijden, zal het niet verrassen. Het is enorm druk op weg. De ANWB heeft het nu voor het eerste halfjaar van 2023 doorgerekend en komt tot een filegroei van 14 procent in Zuid-Holland en zelfs 36 procent in Noord-Brabant.