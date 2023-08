Lezersbrieven: Noem deze moeilijke beslissing alstublieft geen zelfmoord

DE KWESTIE (GESLOTEN) Hoe lossen we het gebrek aan overnach­tings­plaat­sen voor campers op?

De camper is razendpopulair. Ondanks torenhoge prijzen en extreem lange levertijden neemt het aantal campertoeristen nog altijd toe. Het imago van het kampeermiddel van de ultieme vrijheid is echter in gevaar, want het aantal camperplaatsen groeit veel minder snel.