Lichaam aangetroffen in woning in Maurik

Moet coffeeshop Cobra voor weken dicht? Alles hangt af van ‘opslag elders’

Zes weken sluiting dreigt voor coffeeshop Cobra in Tiel. Ruim een jaar geleden werden in een garagebox en bovenwoning wiet gevonden. Maar horen deze ruimtes daadwerkelijk bij de coffeeshop of niet? De rechter moet dat bepalen.