LIVE | BBB lijkt óók in provincie Utrecht de grootste te worden, alleen Veenendaal wacht nog op uitslag

Vrachtwa­gen valt stil, verkeer in Gorinchem loopt compleet vast

Voor een chauffeur is het altijd schrikken wanneer je vrachtwagen stil valt. Maar als dat gebeurt tijdens de avondspits op een van de drukste doorgaande routes in Gorinchem, is de schrik nog groter. Het verkeer op de Stationsweg, de Banneweg, de Nieuwe Wolpherensedijk en in de binnenstad staat muurvast.