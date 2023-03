LIVE | Nieuwkomer BBB wint in veel gemeenten provincie Utrecht, nog niet alle uitslagen zijn binnen

Vier op tien etalages leeg: herschik­king Tiels winkelge­bied geen overbodige luxe

De voorgenomen inkrimping van het winkel- en horecagebied in de Tielse binnenstad lijkt niets te vroeg te komen. Bijna 40 procent van de panden die ooit winkel of horeca waren, staat leeg. Wel zijn de verschillen per straat enorm.