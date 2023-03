LIVE | Partijen wagen laatste kans om kiezers te winnen, hoogste opkomst van grote steden in Utrecht

Het zou heel gewoon moeten zijn, maar dat is het niet: hier kunnen kinderen met beperking volop meespelen

Van hondenpoepveld tot speeltuin, in een groenstrook in Culemborg-Oost wordt er volop aan gewerkt. Het wordt overigens geen gewone speeltuin maar een ‘samenspeelplek’ waar ook kinderen met een beperking volop kunnen meedoen. Wat eigenlijk heel gewoon moet zijn, maar nog niet is.